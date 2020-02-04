دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الخامس/ 2

2020/02/04 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري شق على عيشو مفارقةَ منزل أبويها، وكانت قد ألفته هوَ وساكنيه؛ بالأخص الجدّة.في هذا المنزل، ولدت ابنتيها بمساعدة الأم القابلة، وقبل ذلك شهدَ حكاية حبها الأول، المظفّر.كذلك عاشت فيه لحظات من الرعب لا تنسى، حينَ كانت تتناهى من الجبل أصواتُ الأعيرة النارية؛ ما يُنبئ عن معركةٍ، أحدُ طرفيها خلّو وعصابته.كم كانت آنذاك تفرح، وفي الآن نفسه يفرخ روعها، عندما كان يأتي بنفسه فيما بعد كي يطمئنها أنه بخير ويق......

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