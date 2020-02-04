هيثم بن محمد شطورو - صفـقـة القرن أم مظـلمته

2020/02/04 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو العالم الإنساني المتكلم، يضج بتعبيرات تبدو في ظاهرها جميلة وخيرة، ولكنها تـستـبطن شرا في جوفها.ذاك أن أي مفهوم هو نسبي، ويتحدد معناه وفق نظرة أشمل منه.فمثلا كلمة "السلام"، لن تجد أروع منها في المطلق، ولكنها في سياقاتها الواقعية قد تعني الجبن والخنوع وعدم رفع التحديات الضرورية، إضافة إلى أن مدلولها يختلف طبق سياقات استعمالاتها، بحيث أن مسألة السلم والحرب، هي ليست ذات معنى عسكري تحديدا، بل ذات معن......

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