الصين: ارتفاع عدد وفيات كورونا الى 414 شخصا

2020/02/04 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 414 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا.

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