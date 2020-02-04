الطائرات الإيرانية تتوقف في مطارات أوروبا لعدم تزويدها بالوقود امتثالاً للعقوبات الأميركية

2020/02/04 | 02:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة “ساحات التحرير” أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير” اليوم الإثنين، أن طائرتين تابعتين للشركة توقفتا في مطار مدينة ميلان الإيطالية، بسبب عدم القدرة على التزود بالوقود في مطارات أوروبا الوسطى، نتيجة العقوبات الأمريكية والظروف الجوية السيئة.وذكرت الشركة … Readmore

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