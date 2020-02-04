الامارات تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

2020/02/04 | 02:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي بمخزون ضخم يقدّر بنحو 80 تريليون قدم مكعب، معتبرة أن الاكتشاف يسهم في "الاقتراب" من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة الخليجية المنتجة للنفط.

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