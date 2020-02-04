حساب منسوب إلى جعفر الصدر يثير ضجة: لا للقبعات!

2020/02/04 | 03:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأثارت تغريدة نشرت على حساب منسوب إلى سفير العراق في بريطانيا، جعفر الصدر، تفاعلًا لافتًا، بالتزامن مع تصدر وسم يندد بأحداث العنف التي طالت المتظاهرين على يد أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو يدعى "القبعات الزرق" موقع التواصل توتير بالنسبة للعراق.

نشر حساب منسوب إلى سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر تغريدة منددة بتدخل "القبعات الزرق" ضد المتظاهرين

وكتب الصدر، فجر الثلاثاء 4 شباط/فبراير، وفقًا للحساب، "لا للقبعات، نعم للدولة وقواتها الأمنية"، فيما لم يتسن لفريق التحرير التحقق من عائدية الحساب لجعفر الصدر نجل المرجع الشيعي محمد باقر الصدر وابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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محتجو تشرين "يتحدون" مقتدى الصدر

وتسلم نجل محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق عام 1980، أواخر 2019، مهام عمله سفيرًا فوق العادة للعراق في المملكة المتحدة وهو أيضا ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما التحق ابن أخيه أحمد الصدر في وقت لاحق سكرتيرًا أول في السفارة.

وأثارت التغريدة آلاف التفاعلات بين مؤيد وساخر، فضلًا عن أنصار مقتدى الصدر الذي هاجموا جعفر الصدر وطالبوه بحذف التغريدة.

وتشهد البلاد حالة من التوتر والصدامات إثر محاولة مقتدى الصدر فض الاعتصامات وإنهاء الإضراب الطلابي، بعد تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم السبت 1 شباط/فبراير.

واستخدم أنصار الصدري العصي والأدوات الجارحة فضلًا عن الأسلحة النارية في بعض الأحيان، ضد المتظاهرين في بغداد وبعض المدن الجنوبية، ما أدى إلى سقوط جرحى، وفق شهود عيان، فيما رد المتظاهرون بطرد "القبعات الزرق" والهتاف ضد زعيم التيار.

كما أعلن الطلبة في بغداد عزمهم تنظيم "مسيرة مليونية" لمساندة المتظاهرين في ساحة التحرير، ردًا على أعمال العنف التي تعرضوا لها وسيطرة أنصار الصدر على مبنى المطعم التركي.

من جانبه قال حساب "صالح محمد العراقي" الذي يوصف بـ"وزير" زعيم التيار الصدري، إن "سلاح القبعات الزرق هو الورد ودرعهم الحب وقوتهم السلام"، مطالبًا القوات الأمنية بـ"التعامل بحزم مع من يحمل السلاح ضدهم باعتباره مخربًا ومندسًا".

تصدر وسم "إرهاب القبعات الزرق" تويتر في العراق بعد انتشار مقاطع مصورة توثق "اعتداء" أنصار الصدر على المتظاهرين

وأثار ذلك سخطًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقاطع مصورة توثق "اعتداء" أنصار الصدر على المتظاهرين في مدن عدة، حيث تصدر وسم "إرهاب القبعات الزرق"، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت تحته آلاف التغريدات المنددة بموقف الصدر وأنصاره من الاحتجاجات.

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