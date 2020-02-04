دواء عشبي صيني قد يكبح فيروس كورونا

2020/02/04 | 03:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد علماء معهد الصيدلة في شنغهاي التابع لأكاديمية العلوم الصينية بالتعاون مع علماء معهد علم الفيروسات في ووهان، أن دواء شوانغهوانغ ليان كوفوي يمكنه كبح فيروس "كورونا".

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