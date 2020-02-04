2020/02/04 | 03:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى أتلتيكو مدريد لإبرام صفقة من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلتيكو يفاتح برشلونة للتعاقد مع راكيتيتش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلتيكو يفاتح برشلونة للتعاقد مع راكيتيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).