سوريا: نشوب حريق بمصفاة حمص

2020/02/04 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التلفزيون السوري الرسمي، إن حريقا اندلع في مصفاة حمص في ساعة مبكرة، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار ضاغط غاز.

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