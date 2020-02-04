الصحة العالمية تطلق حملة ضد المعلومات المضللة بشأن «كورونا»

2020/02/04 | 06:04 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، انها تعمل على مدار الساعة مع عمالقة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات الخاطئة المنتشرة حول فيروس كورونا المميت.وحذر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من مخاطر «انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة» في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الوفيات في الصين والإصابات بالفيروس شديد العدوى.وقال تيدروس في ملاحظاته الافتتاحية أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف «لقد عملنا مع شركة غوغل للتأكد من أن الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول فيروس كورونا يرون معلومات منظمة الصحة العالمية في قمة نتائج البحث».وقال «لقد اتخذت منصات التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر وفيسبوك وتنسينت وتيكتوت خطوات للحد من انتشار المعلومات الخاطئة».وجاءت تصريحاته فيما وصل عدد الوفيات بالمرض في الصين إلى أكثر من 360 شخصًا، متجاوزاً عدد الوفيات في البلاد جراء تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في 2002-2003.وارتفع عدد الاصابات في الصين بشكل كبير متجاوزا 17200 حالة.

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