2020/02/04 | 06:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسمع ما حوله..بماذا يشعر «الأمير النائم » السعودي بعد غيبوبة 14 عاماً المستقلة / لم تنته قصة الأمير النائم، الفتى السعودي الأمير الوليد بن خالد آل سعود، الذي دخل الغيبوبة منذ كان طفلاً عمره 14 عاماً، إثر حادث سير مؤلم في العاصمة البريطانية لندن، وواصل غيبوبته إلى سن الـ 30 عاماً.فخلافاً للشائعات التي […]

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