2020/02/04 | 07:00 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إليسا: (شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم) المستقلة / تواصل الفنانة اللبنانية إليسا انتقاد الأمور السلبية التي يشهدها لبنان، فغردت عبر تويتر مؤخرا بالقول: “*إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر.
بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها […]
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بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليسا: (شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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