إليسا: (شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم)


إليسا: (شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم)
2020/02/04 | 07:00 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إليسا: (شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم) المستقلة / تواصل الفنانة اللبنانية إليسا انتقاد الأمور السلبية التي يشهدها لبنان، فغردت عبر تويتر مؤخرا بالقول: “*إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر.

بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها […]

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