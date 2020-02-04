انفجار كبير في مصفاة حمص

2020/02/04 | 07:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال التلفزيون السوري الرسمي إن حريقا اندلع في مصفاة حمص في ساعة مبكرة الثلاثاء؛ جراء انفجار ضاغط غاز.وجاء في النبأ: “اندلاع حريق في مصفاة حمص جراء انفجار ضاغط غاز في المشروع السادس، ويعمل عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء المصفاة على إخماده”.والمصفاة التي تقع غربي حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان […]

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