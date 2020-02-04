2020/02/04 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة أشهر مرتزق في العالم المستقلة / توفي البريطاني توماس مايكل “ماد مايك” هواري، الذي كان يعتبر المرتزق الأكثر شهرة في العالم عن عمر ناهز 100 عام، في مركز للرعاية في ديربان في جنوب إفريقيا.وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نشرت الخبر، فإن هواري ارتقى إلى عالم الشهرة أثناء قيادته وحدة من قوات المرتزقة […]

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