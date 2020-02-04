2020/02/04 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهذه الخطوات تصبح أفضل سائق للسيارات المستقلة / لا يعترف أبدا الجميع بأخطائهم أثناء قيادة السيارات، ويعتقد البعض أنهم مثل مايكل شوماخر أو لويس هاميلتون في قيادة السيارات ودائما ما يلقى المخطئ باللوم على الآخرين، ولكن هناك مجموعة من الأمور التي يجب ان تنتبه إليها لتكون قيادتك سليمة.عليك إن كنت تريد أن تصبح قائدا […]

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