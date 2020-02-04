2020/02/04 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يحدث للجسم عند تناول كبد الدجاج؟ المستقلة / – يعشق البعض كبد الدجاج كونها من الأطعمة الشهيّة اللذيذة، لكن قد لا يعرف كثيرون أنها غنية بعناصر غذائية مهمة لصحة الإنسان.فهي لا تعمل على إنقاص الوزن فقط، أو تقوي الأعصاب وتنشط الذاكرة، لكن هناك فوائد أخرى نقدمها لكم وفق ما ذكر موقع (مصراوي) نقلاً […]

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