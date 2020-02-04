2020/02/04 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 414 المستقلة / أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 414 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا.وقال التلفزيون الصيني الرسمي نقلا عن السلطات إن، “عدد الضحايا في مقاطعة هوبي ارتفع إلى 414 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 13522 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 414) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 414) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).