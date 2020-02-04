2020/02/04 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تحمين طفلك من الطفح الجلدي؟ المستقلة / تحمي الحفّاضات الطفل من أن يبلل ملابسه أثناء النوم ويشعر بالبرد وهو نائم في الفراش، لكن قد يسبب الحفاض احمرار الجلد، وقد يصل الأمر إلى طفح جلدي.ويحدث ذلك نتيجة بقاء البول وأحياناً البراز لفترة في الحفاض والطفل يرتديه، ما يوفّر بيئة مواتية لنمو البكتريا والفطريات والتهاب […]

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