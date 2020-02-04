2020/02/04 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تورّد للسعودية صواريخ مضادة للدروع المستقلة / قال خبير عسكري إسرائيلي إن “شركة إسرائيلية لصناعة الأسلحة ستوفر للسعودية مواد قتالية، لاسيما الصواريخ المضادة للدروع، وهي صواريخ متطورة تحتفظ فيها إسرائيل بتفوق نوعي في دول المنطقة”.وأضاف عامي روحكس دومبا الكاتب في مجلة يسرائيل ديفينس للعلوم العسكرية، أنه “وفقا لتقارير أجنبية، فإن المملكة العربية السعودية […]

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