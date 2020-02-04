الصين.. حجر صحي في مدينة هانغتشو خوفا من انتشار كورونا

2020/02/04 | 08:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت السلطات المحلية في مدينة هانغتشو شرق الصين اجراءات حجر صحي على سكانها خوفا من انتشار فيروس كورونا.

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