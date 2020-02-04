2020/02/04 | 08:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي المستقلة / نشر أحد شهود العيان، على حادثة مقتل الطفل كريم نجل المذيعة مروة ميمي، برصاصة في رأسه، تفاصيل جديدة عن الواقعة عبر حسابه الشخصي بـموقع الفيسبوك، قائلا: “ليلة أمس الساعة 11 مساءً سمعت أصوات صريخ وخبط وبكاء غير طبيعي في الشقة الملاصقة لي بحي الزمالك الهادئ، […]

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