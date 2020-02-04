2020/02/04 | 08:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسي لبناني يصف إليسا بـ «المشرشفة» المستقلة / في ظل الأحداث السياسية المُتتابعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كانت الفنانة اللبنانية إليسا، الأجرأ بين زميلاتها بالتعقيب في كل مرة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أو عبر اللقاءات الإعلامية.وآخرها، حين صرحت لصحيفة “النهار” اللبنانية قائلة: “أكثر كتاب لا أريد أقرأه هو كتاب العماد ميشال عون […]

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