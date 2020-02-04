تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

2020/02/04 | 08:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت قناة "TVB" الإخبارية في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، وهي ثاني حالة وفاة خارج الصين.

وقالت السلطات المحلية في هونغ كونغ، "إن رجل يبلغ من العمر 39 عاما، كان يعاني من مرض غير معروف، وقد فارق الحياة".

ولدى هونغ كونغ 15 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك الحالة التي تم إعلان وفاتها.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت في ساعات مبكرة من اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 425 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 20.4 ألف شخص.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان "حتى منتصف الليل من يوم 3 شباط، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 20 ألفاً و438 شخصا، من بينهم 2788 بحالة حرجة، وفارق 425 شخصا الحياة، وتعافي 632 شخصا".

وأشار البيان إلى أنه تم الكشف أمس عن 3235 حالة جديدة في البلاد، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة في هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

وأفاد البيان إلى أنه تم الاشتباه بـ23 ألفاً و214 ألف حالة جديدة، ويتم فحصهم ومتابعتهم باستمرار، كما أن 171.3 ألف شخص كانوا على اتصال وثيق مع حالات مصابة بفيروس كورونا وهم الآن تحت المراقبة والمتابعة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

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