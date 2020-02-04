2020/02/04 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة فلسطيني بكورونا بالصين المستقلة / أصيب فلسطيني، يقيم في مدينة ووهان الصينية، الإثنين، بفيروس كورونا الجديد.وقال رئيس الجالية الفلسطينية في الصين، إن المصاب يتلقى العلاج في مستشفى صيني.

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