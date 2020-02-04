2020/02/04 | 09:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مفاهيم خاطئة حول فيروس كورونا المستقلة / أشار تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأميركية، إلى انتشار الكثير من المفاهيم الخاطئة، وعدد لا يستهان به من المعتقدات المغلوطة التي يتداولها كثيرون حول العالم، عن فيروس كورونا الجديد وذكرت المجلة الأميركية أنه إلى جانب المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا الجديد، تبرز أيضا “نظريات المؤامرة” والجانب المظلم من […]

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