الحكم على ارهابي داعشي 15 سنة سجن

2020/02/04 | 09:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي.وذكر بيان، لمجلس القضاء الأعلى، تلقته، العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، أن “مدانا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الارهابية منذ عام 2004″، لافتا إلى أن “المدان عمل على تطوير […]

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