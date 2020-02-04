قائد الثورة : صون الحافز الثوري ضرورة ملحة

2020/02/04 | 09:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله أعضاء المجلس الأعلى للحوزات العلمية،على التخطيط لتحديد واستقطاب المواهب الفكرية المتميزة من بين طلبة العلوم الدينية الشباب، معتبرا صون الحافز الثوري ضرورة ملحة.واعتبر سماحته خلال هذا اللقاء دور المجلس الاعلى للحوزة العلمية في التخطيط لاعداد المعلمين والمرشدين الدينيين في الجامعات بانه مهم ومصيري […]

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