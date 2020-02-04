2020/02/04 | 09:08 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر: لا للقبعات .. نعم للدولة وقواتها الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 09:08.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: لا للقبعات .. نعم للدولة وقواتها الأمنية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: لا للقبعات .. نعم للدولة وقواتها الأمنية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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