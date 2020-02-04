2020/02/04 | 09:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاجأة ..مصابة بالكورونا تنجب طفلة معافاة المستقلة / في أحد المستشفيات بمدينة هاربين شمال شرقي الصين، أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماما من المرض، وفق ما أكدت وسائل إعلام رسمية محلية، الاثنين.وأعلنت لجنة الصحة المحلية في هاربين، أن الطفلة التي ولدت الخميس الماضي، تزن 3.5 كيلوغرامات، وتتمتع بصحة جيدة، وفق ما […]

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