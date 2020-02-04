العيساوي يكشف تفاصيل اجتماع ممثلي الكتل مع علاوي

2020/02/04 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب النائب عبود العيساوي، تفاصيل اجتماع مجموعة من النواب برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما كشف عن ملامح البرنامج الوزاري لحكومة علاوي.

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