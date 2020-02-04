2020/02/04 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب سلام الشمري، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الى التواصل المستمر مع ابناء الشعب بمختلف توجهاتهم والاستماع المباشر لمطالبهم المشروعة والاستجابة لها وفق القانون والدستور.وقال في بيان ، تلقته العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، ان “تسمية رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة هو نزع لفتيل ازمة كبيرة اراد البعض استمرارها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو علاوي الى التواصل مع الشعب والاستماع لمطالبهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو علاوي الى التواصل مع الشعب والاستماع لمطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).