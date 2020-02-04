2020/02/04 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، معالجة كدس كبير من الذخائر في محافظة بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة في محافظة بابل / في ناحية الكفل (منطقة المغيظيبة ) وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى […]

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