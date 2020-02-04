النيران تشتعل بمحطة ومعملي غاز في حمص

2020/02/04 | 09:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتضح على الفور ما إن كان الإنتاج في الوقت الذي ذكر فيه التلفزيون الرسمي في بادئ الأمر، أن النيران اشتعلت بفعل قصف – صورة ارشيفية

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