نهويل مورينو - أسئلة حول تنظيم الحزب الثوري (15)

2020/02/04 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نهويل_مورينو عقبة كبرى: انعزاليتنا على الطريق الذي نقترحه لدينا عقبة كبرى: انعزاليتنا.حزبنا لم يكن دوما انعزالياً.كنّا كذلك في البداية، عندما كنّا مجموعات صغيرة، ولكن بالذهاب إلى الطبقة العاملة تعلّمنا وتجاوزنا انعزاليتنا.منذ ذلك الحين وحتّى تأسيس حزب العمال الثوري (الحقيقة)، كانت لدينا انحرافات أخرى.على سبيل المثال كنّا عمّاليين، ولم نولِ أهميّة للعمل على الطلبة، ما ......

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