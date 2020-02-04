محمود محمد ياسين - صفقة القرن وتجديد الحلم الإسرائيلي القديم

2020/02/04 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_محمد_ياسين " يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كِسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم، يا لوقاحتهم." – غسان كنفانيإن صفقة القرن تولى أمر هندستها لصالح الإدارة الأمريكية اليهودي جارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ترامب الذي اتخذه مستشارا له.وكوشنر قام بزيارات مكوكية للشرق الأوسط استمرت لمدة أكثر من عامين، من بينها تراسه للورشة التي عقدت في البحرين خلال يومي 25 و26 يونيو 2019 لمناقشة الجوانب الاقتصادية لمقترح صفقة......

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