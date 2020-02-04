اسماعيل شاكر الرفاعي - هل ينقذ الثورة تشكيل كيان سياسي

2020/02/04 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي انتهى عصر حكم الاحزاب الاسلامية : انتهى بغتة على المستوى الرسمي ، وان كان قد مات منذ زمن بعيد في عقول وضمائر غالبية الشعب العراقي .لقد دخل الصراع الامريكي الايراني ، بعد مقتل الجنرال سليماني ، في حقبة مواجهة من النوع الذي يتطلب عسكرة وتحشيد لا قدرة لتلك الاحزاب عليها ، ولم تعد من قيمة للايحاء بوجود حكم مدني وبانتظام العملية السياسية في اطار انتخابي ديمقراطي .هكذا تم بوضوح تكليف التيار الصدري......

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