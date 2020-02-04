2020/02/04 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علماء صينيون: الخفافيش مصدر كورونا الجديد المستقلة / رجح علماء صينيون أن يكون فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في الصين وبعض دول العالم، قد نشأ في الخفافيش مثله في ذلك مثل فيروس “سارس”.وقال علماء الصينيون، الاثنين، إن لديهم مزيدا من الأدلة على أن الفيروس الجديد نشأ على الأرجح في الخفافيش.ففي بحثين علميين، […]

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