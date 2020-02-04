2020/02/04 | 09:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالجت فرق طبابة اللواء 44 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، 500 مواطن من سكان قضاء الحضر في الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، خمس فرق جوالة من طبابة اللواء 44 بالحشد الشعبي توزعت في مختلف الاحياء السكنية لقضاء الحضر جنوب غرب نينوى لمعالجة الحالات المرضية من سكان القضاء ولمختلف الأعمار، مشيرا الى ان،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرق طبابة اللواء 44 بالحشد تعالج 500 مواطن من سكان قضاء الحضر في الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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