2020/02/04 | 09:20 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 14 طالباً بتدافع في مدرسة غرب كينيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 14 طالباً بتدافع في مدرسة غرب كينيا) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 14 طالباً بتدافع في مدرسة غرب كينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).