2020/02/04 | 09:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري بإرسال تعزيزات أمنية لضمان سير العملية التعليمية وإعادة فتح المدارس....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيزات أمنية للداخلية العراقية لضمان عملية التعليم وفتح المدارس) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيزات أمنية للداخلية العراقية لضمان عملية التعليم وفتح المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).