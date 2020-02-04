الحكم بالحبس 15 عاماً لمدان بالعمل مع

2020/02/04 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، الثلاثاء (04 شباط 2002)، حكماً بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مدانا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الارهابية منذ عام 2004"، لافتا إلى أن "المدان عمل على تطوير الاسلحة والمساهمة في تفخيخ العجلات اضافة الى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الارهابي في مدينة الفلوجة".

وأضاف أن "المدان انضم الى تنظيم داعش الارهابي في عام 2014 وقام بتنفيذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية العراقية، بحسب اعترافاته".

وتابع البيان أن "المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة أصدرت الحكم بالسجن 15 عاما ضد المتهم وفق أحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، إرسال تعزيزات أمنية لحماية المدراس والملاكات التعليمية في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "ياسين طاهر الي

بغداد اليوم - متابعة

قال تقرير للأمم المتحدة، إن تنظيم داعش الإرهابي استطاع تنظيم صفوفه في شكل "عصابات" وعاد بقوة للعمل في سوريا والعراق.

وذكر التقرير ، ان "ذلك جاء بعد نحو 4 أشهر من تحذيرات دولية من أن التدخل التركي في ش

بغداد اليوم _ بغداد

حذر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، باقر جبر الزبيدي، اليوم الاثنين، المسؤولين الأمنيين، من ألفي عنصر تابعين لداعش تسللوا من الحدود السورية ينوون التوجه إلى محافظة صلاح الدين.

وقال الزبيدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم

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