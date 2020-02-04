2020/02/04 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبئ جوي : بدءا من الاحد المقبل ..موجة قطبية الأشد منذ سنوات تقتحم البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي : بدءا من الاحد المقبل ..موجة قطبية الأشد منذ سنوات تقتحم البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي : بدءا من الاحد المقبل ..موجة قطبية الأشد منذ سنوات تقتحم البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).