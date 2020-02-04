2020/02/04 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط أعلنت جامعة واسط، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الدوام في كلياتها بعد انقطاع دام يوم 100 بسبب تداعيات التظاهرات، فيما أكدت قبول 3400 طالب وطالبة ضمن كلياتها البالغ عددها 15 كلية.وقال مدير اعلام جامعة واسط اسامة عادل الموسوي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الجامعة فتحت ابوابها امام الطلبة لاستئناف الدوام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة واسط تعلن استئناف الدوام بعد انقطاع دام 100 يوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة واسط تعلن استئناف الدوام بعد انقطاع دام 100 يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).