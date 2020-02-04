مدير شركة نفط الشمال : نينوى ستنتج 100 الف برميل يوميا في 2022

2020/02/04 | 09:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف مدير شركة نفط الشمال بشير مراد، الثلاثاء، عن انشاء مشروع نفطي جنوب الموصل، مشيرا الى ان نينوى ستنتج بحلول العام 2022 اكثر من 100 الف برميل نفط يوميا.

وقال مراد، ان"الفرق الهندسية شرعت بتنفيذ مشروع لانشاء مصفى نفطي في ناحية القيارة".

وتابع، ان" لديهم المزيد من الاستكشافات النفطية في المحافظة مع الشركات الاستثمارية"، مبيناً ان "نينوى ستنتج بحلول العام 2022 اكثر من 100 الف برميل نفط بصورة يومية ".

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