فيروس كورونا يضرب أبل ويهدد سوق الآيفون

2020/02/04 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يقتصر تأثير وباء فيروس كورونا الجديد على صحة سكان العالم، بل امتد ليضرب المنتجات العالمية، وعلى رأسها إنتاج هواتف أبل، التي ستواجه ضربة حقيقية بسبب الوباء المتفشي.

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