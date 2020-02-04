2020/02/04 | 09:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء ان الشرطة الاتحادية تمكنت من ضبط عجلة تحمل أدوية ممنوعة في كركوك.

وذكر الاعلام في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "حسب توجيهات مدير عام شؤون الداخلية والأمن وبأشراف مدير الشؤون الداخلية لقيادة الشرطة الاتحادية باشرت مفارزنا من مكتب شؤون الفرقة السادسة بعد ورود معلومات عن دخول شاحنة محملة بأدوية ممنوعة الاستيراد عن طريق اقليم كردستان الى محافظة كركوك وبعد التأكد من السائق تبين صحة المعلومات بأن الشاحنة تحمل أدوية ممنوعة ولا يوجد موافقات وتصاريح لدخولها".

واضاف انه "تم تسليم السائق مع العجلة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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