القبض على 6 متهمين بقضايا جنائية في المثنى

2020/02/04 | 09:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على ستة متهمين بقضايا جنائية مختلفة في محافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز الشؤون الداخلية والامن في محافظة المثنى القت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، اثنان منهم وفق المادة ٢٨ مشروبات في مدينة السماوة".

وأضافت انه "تم القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤٥٦ ق.ع، ومتهم وفق المادة (١/٣٩٣/ آ) ق.ع، ومتهم وفق المادة ٤٣٢ ق.ع".

وبينت انه "تم تسليمهم الى جهات الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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