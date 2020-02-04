الحلبوسي يعين المهاجم هشام محمد مستشاراً رياضياً

2020/02/04 | 09:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب الدولي السابق هشام محمد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي

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