بيئة ميسان تعلن تسجل 50 نوعاً من الطيور والأسماك في اهوار المحافظة

2020/02/04 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان أعلنت مديرية بيئة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اكثر من 50 نوعا من الطيور والاسماك وذلك ضمن التقرير السنوي لمكون التراث العالمي في اهوار المحافظة.وقال مدير الاعلام البيئي بالمديرية كاظم لفتة، إن “التقرير السنوي تضمن تقييما للتلوث الكيميائي والمتغيرات الفيزياوية التي طرأت على الاهوار الشرقية (مكون الحويزة) والاهوار الوسطى في هوري […]

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