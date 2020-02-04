2020/02/04 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيصل القاسم يكشف عن اسم “الفيروس” الذي استخدمه رئيس عربي لقتل أفراد شعبه المستقلة / كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن فيروس استخدمه رئيس عربي لقتل الملايين من شعبه.و ذكر “القاسم” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: فيروس (الأسد) قتل اكثر من مليون سوري وشرد خمسة عشر مليوناً وأباد ثلاثة ارباع سوريا، ولم يخشه العالم ولم يواجهه، […]

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